El PP aleja un pacto sobre el Poder Judicial con el nuevo Gobierno de Sánchez porque “sin confianza no hay acuerdo”

Si les llama Bolaños, el nuevo hombre fuerte de Sánchez, hablarán pero no se moverán de sus condiciones: independencia judicial y fuera Podemos

Casado certifica ante su núcleo duro que el tiempo de los pactos ha pasado, y ahora toca ponerse en modo Gobierno

El PP no dará un respiro al nuevo Gobierno y exige la comparecencia urgente de los nuevos ministros en el Congreso

Ni cien días, ni cien minutos, el Partido Popular no piensa dar tregua al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. De momento exigen que todos los nuevos ministros y los que cambian de cartera acudan al Congreso este mes de julio a contar sus planes al frente de sus ministerios. Consideran que son “inexpertos” y pretenden que la “debilidad de sus perfiles” se visibilice cuanto antes. Otra baza más que jugar en su campaña de acoso y derribo al presidente Pedro Sánchez. De momento, su líder Pablo Casado, se ha anotado como propio el tanto de la caída de Ábalos, Calvo o Iván Redondo. Siete muescas en la culata del revólver de la oposición. “Os habéis cargado siete ministros. Es un movimiento de Pedro Sánchez a la desesperada. La labor de oposición está dando resultados”, presumía entre carcajadas ante el núcleo duro de su grupo parlamentario, al que ha reunido este martes para diseñar la estrategia de cara al próximo curso político.

Estas palabras captadas por un micrófono indiscreto, anticipan la labor de oposición feroz que le espera al Ejecutivo de Sánchez. Para los populares “se acabó el tiempo de la mano tendida” para llegar a acuerdos de Estado. Y eso también va por la misión casi imposible de renovar los órganos constitucionales, Poder Judicial incluido. “Sin confianza no se puede llegar a acuerdos”. Este es el mensaje que ha dejado el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, al que fuera su compañero en distintas negociaciones, y recién ascendido a ministro de la presidencia, Félix Bolaños.

Comprenderán ustedes la dificultad de llegar a acuerdos cuando no existe algo fundamental como la confianza. Sin confianza no se puede llegar a acuerdos. Y en este momento no existe confianza en el Gobierno (Teodoro García Egea)

“Es un Gobierno que convive con la mentira y que se intenta blindar ante la justicia. Comprenderán ustedes la dificultad de llegar a acuerdos cuando no existe algo básico, fundamental, como es la confianza. Sin confianza no se puede llegar a acuerdos. Y en este momento no existe confianza en el Gobierno. Es muy difícil inducir a este Gobierno a que adopte las medidas que se necesitan. No existe confianza. Ha sido destruida por este Gobierno”, aseguraba García Egea en unas Jornadas sobre Prensa y Poder.

No se dan las condiciones

Teodoro García Egea y Félix Bolaños fueron los responsables de negociar la renovación del órgano de Gobierno de los jueces, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sólo consiguieron cerrar un acuerdo sobre RTVE. El resto saltó por los aires cuando la última semana de febrero el PP forzó al presidente Pedro Sánchez a elegir entre Unidas Podemos o ellos. Sánchez eligió a su socio de Gobierno para preservar la coalición, y desde entonces el Poder Judicial sigue esperando salir de un bloqueo de más treinta meses.

La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, ya ha dicho que la renovación del Consejo es "imprescindible" y que espera que la situación "pueda ser desbloqueada cuanto antes". Desde Génova insisten en que no se dan las condiciones para el diálogo “porque este Gobierno sólo miente”, mientras echan la culpa del bloqueo a Moncloa. “Es una vergüenza que Sánchez no haya vuelto a llamar a Casado desde lo de Marruecos, y porque Pablo llamó, que si no tampoco”, recuerdan desde el entorno del presidente popular, subrayando así la falta de voluntad para llegar a acuerdos de ningún tipo. “El Gobierno de España no está por la labor. Hemos visto constantemente los ataques al CGPJ y como el propio presidente del Gobierno desestabiliza algo tan importante como el Estado de Derecho con los indultos, al ningunear el informe del Tribunal Supremo”, dice la número tres del PP, Ana Beltrán. Beltrán reconoce que en estas circunstancias el PP "no puede decir que sí" a la renovación del Consejo.

Fuentes de la dirección del partido subrayan que sus líneas rojas siguen siendo las mismas: no habrá pacto para renovar el Poder Judicial mientras Podemos “condicione la negociación”, y no se refuerce la independencia del poder judicial. Si les llama el flamante ministro de Presidencia, Félix Bolaños, escucharán lo que tenga que decir porque siempre lo han hecho, pero le dejarán muy claro que no piensan moverse un milímetro de esas condiciones. O las acepta, o no hay nada que hacer. Aun así, dudan mucho de que esa conversación se produzca en breve. “Siempre que han llamado hablamos, pero es que no hay nada porque ellos no quieren”, repiten desde Génova.