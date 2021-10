El PP sobre la encuesta de NIUS en la que un 80% de los españoles no se cree a Otegi: "Blanco y en botella"

El Partido Popular ha reaccionado a la última encuesta de GAD3 para NIUS en la que se pregunta a los españoles por las últimas declaraciones del líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, en relación a las víctimas de ETA y los 10 años del fin de la banda terrorista. Su número tres y vicesecretaria de organización, Ana Beltrán, coincide con la opinión mayoritaria de los encuestados, que en un 80% no se cree a Otegi cuando lamenta el dolor causado a las víctimas.

"Blanco y en botella. A Otegi no hay que creerle nunca porque es un terrorista, y porque él mismo ha puesto al descubierto la maniobra de Sánchez . Acordar con Bildu presos a cambio de presupuestos", ha afirmado Ana Beltrán a su llegada junto al líder de su partido, Pablo Casado, al Congreso de la Empresa Familiar en Pamplona. Y no es la única conclusión de este sondeo con la que coincide plenamente la dirigente popular.

Los populares han hecho bandera electoral de esta asunto y no piensan soltar el hueso en su estrategia de erosión permanente del Ejecutivo, convencidos de que tienen la opinión pública de su lado, algo que parece corroborar la encuesta de GAD3. Ocho de cada 10 encuestados cree que ese pacto no se debería llevar a cabo, aunque también hay división sobre si el Gobierno blanquea a Bildu, en función de la opción política de los encuestados. El Partido Popular no alberga dudas. Según ellos Sánchez y Otegi "se necesitan mutuamente" y "llegará un momento en que van a ser lo mismo".