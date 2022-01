El PP se arremanga para parar a Vox en Castilla y León atizando a su candidato, pero no le cierra la puerta

El objetivo que se ha marcado a fuego Génova es que su candidato no sólo gane las elecciones, sino que consiga una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario sin un Vox cada día más fuerte, y afianzar así el liderazgo de un necesitado Casado . Para eso, los fontaneros del PP han llegado a la conclusión de que no queda otra que neutralizar a los partidos de la España Vaciada, y sobre todo, plantarle cara a Vox. “Todo lo que está fuera de las siglas del Partido Popular vamos a combatirlo”, aseguran fuentes de la dirección nacional. Igual que los de Abascal, minimizan el impacto de la España Vaciada, a los que tildan de “invento de la izquierda” , convencidos de que si lo hacen bien “a quien restará es al PSOE y a Podemos”, cuentan esas mismas fuentes.

"El candidato de Vox no sé si conoce Castilla y León. Yo le recomiendo que se la recorra de arriba a abajo y escuche a su gente, que no quiere insultos ni broncas. Lo que quiere es firmeza, principios y oportunidades. El candidato de Vox se califica él mismo con sus declaraciones”, sentenciaba ayer el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, tras la reunión del Comité de Dirección del PP presidida por Pablo Casado. Toda una pulla a cuenta de los tuits homófobos y machistas, -y luego borrados oportunamente-, de García-Gallardo. Eso sí, no le cierran la puerta en las narices, no vaya a ser que necesiten finalmente los votos de “la falsa derecha”, -así los llamó García Egea el lunes pasado-, para investir a Mañueco presidente, si se cumplen los pronósticos de los sondeos electorales. "Los partidos que quieran venir a ayudar que vengan, y los que no, que con nosotros no cuenten", declara el número dos del PP.