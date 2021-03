El PP sigue "pescando" en el partido de Arrimadas: los vascos fichan a la cúpula de Ciudadanos en Álava

Seis ex dirigentes de Ciudadanos en Álava se han afiliado al PP vasco. Se trata de quienes integraban la Ejecutiva alavesa de Cs que dimitieron tras la destitución de Javier Gómez Calvo, ex secretario de Organización de la formación naranja en Euskadi y que ahora han decidido sumarse al proyecto del PP. Entre ellos se encuentra el mismo Gómez Calvo, que ya ha participado en algunos actos electorales de los populares vascos, el que fuera candidato a la alcaldía de Vitoria en las municipales 2019, Iñaki Sánchez López-Davalillo; el ex cabeza de lista al Congreso, Miguel Leal; así como otras cuatro personas.