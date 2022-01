Génova y los barones convierten las elecciones de Castilla y León en un referéndum contra Sánchez

“¡Por Dios! Sacad un buen resultado, y que tengamos una mayoría suficiente. Que lleguemos a las elecciones andaluzas con una mayoría suficiente!” . Tras Castilla y León, el siguiente en examinarse en las urnas es el presidente de la Junta de Andalucía, así que Juanma Moreno le hacía este ruego explícito a su compañero, Alfonso Fernández Mañueco: una “mayoría suficiente” para no tener que depender de Vox.

Génova reconoce que se la juegan el 13F . "Estas no son unas elecciones cualquiera. No son unas elecciones autonómicas más. Son 'las elecciones autonómicas’. El PP se juega en Castilla y León consolidar para siempre el cambio político en España que tiene que venir cuando las elecciones generales consoliden al PP de Pablo Casado como la única solución a los problemas que tiene España. Por eso el día de hoy es tan importante", confesaba García Egea. Claro que el riesgo para los populares y para el liderazgo de Pablo Casado es mínimo. Nadie se plantea que el PP pueda perder el Gobierno autonómico. Fuentes de la dirección nacional aseguran que sus ‘tracking’ electorales les colocan con 38/39 procuradores. A dos de la mayoría absoluta .

Pero sí existe un mínimo riesgo. Que la victoria no sea tan aplastante como para orillar a Vox, lo que condicionaría a futuro todo la estrategia de Pablo Casado para llegar a La Moncloa. Desde León los populares miraban de reojo a los de Abascal, que a la misma hora y a más de cien kilómetros de distancia, en Valladolid, se daban un baño de masas en la presentación de sus candidatos al 13F. “Una moda”, dicen intentando minimizar el efecto de esa exhibición de fuerza.

“Lo que ocurre por casualidad luego se desinfla. Lo hemos visto en el caso de otros partidos que han venido a ser una moda. Nosotros no fuimos fundados hace muchos años por Manuel Fraga para ser una moda ”, advertía García Egea ante los suyos aprovechando que se cumplía el décimo aniversario del fallecimiento del fundador del partido, Manuel Fraga.

Pero la guerra entre Génova y Sol no ha acabado, simplemente se ha aplazado. Ayuso no renuncia a liderar el partido en Madrid, y no ha querido dejar pasar la ocasión para dejarle un recado a la dirección de Génova. Desde el cónclave popular que ha reelegido a Alfonso Fernández Mañueco como su presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, le ha recordado a la dirección nacional de su partido que ella también quiere su Congreso.