La derecha sale en tromba contra la intención de Gobierno y Generalitat de negociar el traspaso del MIR

El acuerdo se adoptó en la Comisión Bilateral del lunes, pero ha sido este miércoles cuando el partido de Pablo Casado ha salido en tromba a criticar una posible cesión de la que aún no tienen los detalles. Es más, una de las primeras cosas que piden los populares es que la ministra de Sanidad “de la cara en el Congreso”, para explicar “a todos los médicos españoles” si quiere cambiar el actual modelo.

Según su versión, el Ejecutivo "tiene el récord mundial de contagios de sanitarios por Covid y no puede jugar con su carrera profesional , ni con la salud de los españoles por un puñado de escaños".

El anuncio de que en octubre se va a hablar de una posible transferencia, contemplada por cierto en el estatuto, es lo que ha desatado la campaña de la derecha contra una posible fragmentación, todavía no confirmada, de las pruebas de acceso. Los detractores de la idea anticipan desde ya que un examen del MIR en Cataluña puede ser el anticipo de que luego otras comunidades lo pidan.

Al PP le arropan en su enfado líderes de otros partidos. Es el caso de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que en redes sociales interpreta así el anuncio de negociación: “En su desesperación por contentar a ERC, Sánchez no va a dejar en pie un solo principio de igualdad. No respeta ni el éxito del MIR, ni la calidad de la Sanidad de los españoles. No solo lo dice Ciudadanos, lo denuncian los médicos”.