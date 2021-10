El PP condiciona una declaración que conmemora el fin de ETA a que se condene expresamente a la banda terrorista

"O Bildu condena todas las acciones terroristas de ETA y que nunca tuvo sentido, o no habrá declaración institucional" , ha advertido en el Senado el portavoz del PP, Javier Maroto. Para que se pueda aprobar el texto que finalmente se lea esta tarde en la Cámara Alta, tiene que haber unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Maroto ha instado al PSOE a que no presente un texto descafeinado, que "no juegue a la ambigüedad de las palabras", y a Bildu a que lo secunde.

"Vamos a ver si Bildu firma o no el texto en el que se ponga 'condena del terrorismo de ETA'. Punto. Si supera esa pantalla, habremos avanzado sustancialmente. Me temo que no les van a dejar. O bien el texto que presenta el PSOE va a estar descafeinado y no presenta esa condena expresa, o bien Bildu no va a apoyar", ha asegurado el portavoz popular, que de momento sólo cuenta con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro.