El PP confirma su voto en contra a la reforma laboral: "El PP no va a ser muleta de un mal Gobierno"

Las llamadas de Pedro Sánchez a todos los grupos parlamentarios para que convaliden en el Congreso la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios han caído de momento en saco roto. El Gobierno no tiene atados los votos suficientes para sacar adelante la medida estrella de la legislatura. A las reticencias de sus socios parlamentarios se suma el "no" confirmado del PP que está dispuesto a tumbar el decreto cuando llegue a la Cámara Baja. "El PP no va a ser la muleta de un mal Gobierno", ha enfatizado este martes la portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra.