El PP entroniza a Mañueco en Castilla y León, agitando los agravios territoriales por los fondos europeos

La maquinaria electoral de Génova funciona ya a pleno rendimiento, y su secretario general, Teodoro García Egea, ha sido el encargado de calentar un gélido Léon, -donde tiene lugar este fin de semana el cónclave popular-, arremetiendo contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del reparto de los fondos europeos . La estrategia de Génova pasa por agitar los agravios territoriales, y presentarse como "la última línea de defensa" para que con el reparto del maná de Bruselas "no ocurra como con los ERE"

"El PP va a ir a la justicia para que los castellano leonés , los andaluces, madrileños, murcianos y gallegos no sean menos que nadie. No vamos a permitir que vosotros seáis de peor condición que otros. Por eso vamos a ir a la justicia para que los fondos se repartan de forma objetiva. Vamos a ser la última línea de defensa". Fuentes de la dirección nacional puntualizan que el PP no irá a los tribunales como partido, sino que se apoyará en sus comunidades autónomas y ayuntamientos para que sean ellos los que presenten los recursos ante la Justicia, como ya ha hecho Madrid.