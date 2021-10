Días después de pedir el voto para Casado, el PP se desmarca de Vargas Llosa y su sociedad offshore

El alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida , aseguraba por su parte que la creación de una sociedad 'offshore' en las Islas Vírgenes Británicas para gestionar sus derechos de autor, "per se no es ilegal".

"Es obvio que hay una información, pero 'per se' no es ilegal lo que ha hecho. Es algo que tendrán que decidir las autoridades. No nos podemos pronunciar todavía sobre si es reprochabel o no", ha dicho Almeida despejando, él también, el balón.