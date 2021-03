El PP afirma tener un pacto con Cs en Murcia para hacer fracasar la moción de censura y Ciudadanos y PSOE lo niegan

El lío en Murcia no ha parado. El PP asegura ahora que habría logrado que tres de los seis diputados de Ciudadanos no secunden la moción de censura, con lo que la iniciativa para acabar con el gobierno de López Miras en la Región de Murcia no saldría adelante. Los diputados tránsfugas de C's son Isabel Franco, Francisco Alvarez y Valle Miguélez. Desde la dirección nacional de Génova insisten que con esos tres nombres es suficiente para abortar la moción de censura.