El PP admite que su plan 'B' alternativo a la alarma no permite los toques de queda

El Partido Popular lleva semanas confrontando con el Gobierno de Pedro Sánchez por el fin del estado de alarma , y vendiendo su plan 'B' alternativo como la única alternativa posible para dotar de instrumentos jurídicos a las comunidades autónomas. Aun así su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra , admite lagunas en su iniciativa. La más relevante que no permite implementar lo toques de queda .

"Con nuestro plan 'B' jurídico lo que se puede plantear son medidas concretas en sitios concretos que puedan afectar a una actividad determinada. El toque de queda sólo cabe en una situación de estado de alarma ", reconoce Gamarra. A pesar de ello, los populares insisten que sí permite "otras muchísimas fórmulas" que limiten la actividad "a partir de cierta hora en un territorio concreto" . Sin embargo, cuando el PP sometió a votación esta iniciativa en el Congreso hace semanas, no obtuvo más apoyo que los suyos.

El PP cree que la negativa de Sánchez a legislar y sacar adelante una ley de pandemias obedece a su "soberbia" y está provocando el "caos". "Si tú no asumes tu responsabilidad, eres responsable de todo lo que pueda ocurrir porque no hiciste tus tareas y deberes. Necesitamos políticos valientes y responsables y Sánchez no lo está siendo", ha asegurado Gamarra.