Ley del silencio en Génova tras la condena a Bárcenas y el PP, mientras Casado se reúne con el sector energético

El presidente del PP, Pablo Casado, p refiere obviar la sentencia que condena a su partido y a su extesorero, Luis Bárcenas , por la reforma de su sede con dinero negro, y guardar silencio. En Génova se limitan a escudarse en que "sobre esa cuestión ya han dicho todo lo que tenían que decir". Son cosas del pasado que no afectan a la actual dirección, sentenció en febrero Casado y de ese guion no se van a salir. Y punto.

Casado se conjuró hace meses a no decir ni palabra sobre Bárcenas o cualquier otro caso de corrupción de los que salpican a los populares, mientras se comprometía a deshacerse de la sede 'maldita'. Lo primero lo está cumpliendo. De lo segundo, la venta de Génova, de momento no hay noticia y parece que va para largo. Como si la sentencia no fuera con él y no condenaran a su partido a pagar más de cien mil euros por pagar en negro parte de las obras de su sede, el líder de los populares ha seguido con su agenda como si tal cosa.