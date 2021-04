PP, Vox y C's se enzarzan con Vergés por la vacunación de policías en Cataluña: "Lo español le genera urticaria"

La popular, además, ha instado a la republicana a exponer las razones objetivas que justifiquen las diferencias en la vacunación de los tres cuerpos "si las tiene". "Es una prueba evidente de que se guían por el odio y no por criterios sanitarios", ha continuado Roldán, a quien la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha llamado la atención al recordar que el Código de Conducta del Parlament exige respeto a la cortesía parlamentaria y evitar "acusaciones".

También ha pedido a Roldán que deje de estar "en campaña" ya que ésta "ya se ha acabado" y le ha recriminado: "Habla de discriminación pero, ¿por qué no la he oído hablar de discriminación cuando se apartan vacunas para un colectivo que van fuera de la estrategia de vacunación, para los militares?". En este sentido, ha añadido: "El mundo no se acaba en Madrid, señora Roldán".