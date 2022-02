El PP mantiene su ofensiva contra Batet por el voto de Casero y el vicepresidente del Congreso le acusa de mentir

El PP no va a aflojar en su ofensiva contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La consideran la principal responsable de que su diputado Alberto Casero, -que se equivocó a la hora de emitir su voto telemático el pasado jueves y salvó la reforma laboral, no pudiese repetir la votación. Los populares se agarran a que el Congreso no comprobó telefónicamente el voto de Casero y sostienen que en la autorización que le envió la Secretaría General se cita expresamente el artículo del Reglamento que hace referencia a esa comprobación.