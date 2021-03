El PP sale en defensa de las infantas: "No le han quitado la vacuna a ningún español"

En plena polémica por la vacunación de las hermanas del rey, las infantas Elena y Cristina, el PP ha sido la única formación política que de momento les echa un capote. Después de dejar claro que las infantas "no son Familia Real", el alcalde de Madrid y portavoz nacional de los populares, José Luis Martínez-Almeida, asegura que que no hay "perjuicio" en la vacunación contra la Covid-19 de las infantas Elena y Cristina, porque "no le han quitado la vacuna a ningún español".