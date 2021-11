Génova no se dejará “enredar” por Ayuso y seguirá con su estrategia porque "funciona”

La semana pasada Génova intentó cerrar la fecha del Congreso de Madrid con Ayuso "para mayo o junio", pero fuentes próximas a la dirección aseguran que ésta se negó

Desde el entorno de la presidenta de Madrid niegan que esa oferta se haya producido, mientras Ayuso insta a cerrar la “guerra interna” cuanto antes

El consejo de dirección del grupo parlamentario podría decidir la sanción a Cayetana Álvarez de Toledo el lunes que viene

En el cuartel general de Génova, 13 no piensan variar el rumbo, por más que no paren de abrírseles frentes. La guerra civil con Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid, que ya va por el tercer mes, y el misil lanzado por Cayetana Álvarez de Toledo en forma de libro, agitan las olas todos los días y les impiden marcar agenda como principal partido de la oposición, pero en la dirección popular se han conjurado para aplicar su particular ‘manual de resistencia’. “La estrategia funciona. No nos dejemos enredar”, cuenta a NIUS una fuente del máximo nivel de la dirección del PP. Y para probar que tienen razón esgrimen las últimas encuestas publicadas que les dan hasta 130 escaños y que les permitirían formar Gobierno, eso sí, siempre de la mano de Vox. El último barómetro de GAD3 para NIUS les colocaba en una horquilla de entre 124 y 128 escaños, aunque también refleja el desgaste que ha sufrido la formación de Casado por culpa del lío interno.

Los populares son conscientes del ‘tiro en el pie’ que supone enfrentarse a cara de perro a una de sus lideresas con más tirón mediático. Así que la semana pasada, enviaron una misión de paz a la Puerta del Sol para cerrar con ella una fecha definitiva para el Congreso de Madrid "para mayo o junio", y ofrecerle firmar un armisticio a restablecer la buena sintonía con la dirección. Un pelillos a la mar y aquí no ha pasado ‘casi’ nada. Pero en el entorno del presidente Casado cuentan que Ayuso se negó. Isabel Díaz Ayuso sigue en que el cónclave madrileño ha de celebrarse a más tardar en marzo, y en colocar a su gente de confianza y a sus equipos. “Génova quería cerrar el asunto ya, pero ella no quiso acordar nada. Quiere tirar ‘palante’ con sus huestes y eso tampoco puede ser”, afirma esta misma fuente, que sostiene que a estas alturas de la guerra, Casado no puede adelantar el cónclave regional porque supondría socavar su autoridad.

Llevamos dos meses y se ha hecho eterno. Prolongarlo otros ocho erosiona, desgasta y provoca más guerra interna (Isabel Díaz Ayuso)

Desde Sol niegan que se haya producido esa oferta. “No hay nada. Ni ofrecieron, ni ella se negó” zanjan. Se remiten a las palabras de Isabel Díaz Ayuso de este lunes en una entrevista en TVE. “Llevamos dos meses y se ha hecho eterno. Prolongarlo otros ocho erosiona, desgasta y provoca más guerra interna”. Ella quiere liderar el PP de Madrid y lo quiere hacer cuanto antes. Así que insta a resolver la “guerra interna”, -es la primera vez que se refiere al lío de Madrid con estas palabras-, cuanto antes.

Pactar una salida

Son ya muchas las voces dentro del Partido Popular que creen que la única solución pasa por un pacto entre Casado y Ayuso. Llevan sin hablarse desde hace un mes, pero desde el entorno del presidente del PP, creen que el paso lo debe dar ella. “La que debería encontrar una salida es ella, que es quien ha empezado todo este pifostio”, asegura a NIUS un dirigente muy próximo a Pablo Casado. Está convencido de que hay margen para un pacto, pero que Ayuso “tiene que evidenciar de alguna manera que asume la autoridad del presidente nacional”, asegura.

La que debería encontrar una salida es ella, que es quien ha empezado todo este 'pifostio'. Tiene que evidenciar de alguna manera que asume la autoridad del presidente nacional

Pablo Casado, pegó el domingo un puñetazo en la mesa con la esperanza de que termine ya el lío interno y poder seguir a lo suyo. A hacer oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus pactos presupuestarios con Bildu. Va a ser que no. Si él clama contra “los solistas” en el PP, sus principales ‘prima donnas’ parecen dispuestas a seguir con el “talent show de megalomanías”, -palabra de Casado-, el tiempo que haga falta. Isabel Díaz Ayuso, que no se da por aludida, le da ahora la razón a en lo de que no hay que ir por libre. “Cada uno tiene su personalidad, pero si cada uno va por libre al final no hay una orquesta que suene”, y eso que el viernes dijo todo lo contrario al animar al presidente andaluz, Juanma Moreno, a “volar libre”.

¿Eso es que ha bajado el pistón? En Génova no lo creen, mientras Pablo Casado prefiere no hacer más sangre. “Estamos unidos y somos un equipo”, decía este lunes desde Vitoria en tono conciliador. En Sol aseguran que Ayuso lleva diciendo lo mismo desde el 1 de septiembre. Esto es, que “quiere ser presidenta del PP de Madrid, con un partido unido e ilusionado. Con un congreso cuanto antes, pero que acepta lo que digan”. Como prueba de que ella no inició las hostilidades, el entorno de la presidenta de Madrid recuerdan, las palabras del secretario general, Teodoro García Egea, que en junio daba “su total apoyo” a Ayuso como presidenta de la organización en Madrid.

La sanción a Álvarez de Toledo, la semana que viene

En el otro frente, Cayetana Álvarez de Toledo lejos de parar como desearía el líder del PP, pisa el acelerador, y cuestiona una por una las palabras del que todavía es su jefe. Que si confunde “personalismo” con “personalidad”, que si no se puede llamar “divismo” a lo que es “liderazgo, que si Aznar o González nunca se quejarían de que hubiera “grandes figuras” dentro de sus filas. Todo un misil al liderazgo de Pablo Casado.

Yo sí creo en los liderazgos. La personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo ni con ganar elecciones. Hacen falta grandes líderes (Cayetana Álvarez de Toledo?

Ayuso niega que haga pinza con Álvarez de Toledo para socavar la autoridad del presidente del PP. “¿Dónde voy yo con ella?”, se pregunta, pero sigue sin salir una palabra crítica contra Cayetana de su boca, y como ella, reivindica su derecho a discrepar. “Ser crítico no es ser desleal. Tener criterio propio no es ser desleal. Nadie va contra nadie. Todo está enmarañado”, defiende. Exactamente los mismos argumentos que la exportavoz.

El chat de los diputados del PP estalla contra Cayetana Álvarez de Toledo. La sanción a la exportavoz podría llegar el lunes que viene

Los que no dudan en criticar a Cayetana Álvarez de Toledo son sus compañeros de escaño. En el chat de diputados que todos comparten, incluida la exportavoz, le han hecho saber que están muy enfadados, hasta el punto de que el mal rollo en ese chat ha llegado a trascender públicamente. “Ayer fue un día muy complicado para todo el grupo parlamentario, y ver que se habían filtrado los mensajes no ayudó mucho. Alguien avisó de que eso podía ocurrir y en poco rato pararon los mensajes”, admite un diputado consultado por NIUS. La sanción en forma de multa podría llegar la semana que viene, cuando el lunes se reúna el consejo de dirección del grupo parlamentario popular.