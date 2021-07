El PP no se toma en serio las amenazas de Abascal y se mantiene firme en su apoyo a Vivas

Vox quiere abrir una brecha entre “el cacique” Vivas y Génova para desestabilizar Ceuta y precipitar elecciones en Andalucía

Olona advierte a Casado que “el Gobierno será con Vox, o no será”

El PP declaró ‘persona non grata’ a Sánchez o Zapatero, pero ahora dice que no lo ha hecho nunca

Desde que la Asamblea de Ceuta declaró persona non grata a Santiago Abascal, en Vox no han parado de escenificar lo enfadados que están. El jefe Abascal advierte al Partido Popular desde las páginas del diario El Mundo: “Votaremos lo que queramos en cada momento”. Macarena Olona insiste en que están ante “un punto de inflexión” y que a partir de ahora “tomarán sus decisiones atendiendo al interés de los ciudadanos”. Antes su vicepresidente, Jorge Buxadé, había dicho que romper relaciones con el PP significa “tomar nota”. En Génova asisten a esta sucesión de amenazas entre divertidos y perplejos, convencidos de que Vox, otra vez, va de farol. “Yo supongo que eso, (lo de votar lo que quieran en cada momento), lo habrán hecho hasta ahora y lo seguirán haciendo. Me gustaría que cada partido votase lo que considera oportuno en base a sus principios y su programa electoral”, contestaba el número dos del PP, Teodoro García Egea, tirando de aplastante lógica murciana.

En Vox todavía no han sabido, o no han podido concretar qué consecuencias prácticas tiene ese ultimátum, y en el cuartel general del PP lo saben. “¿Si mañana llevamos una bajada de impuestos en Madrid o en Andalucía votarán en contra?”, se pregunta García Egea, atornillando un poco más a la formación de extrema derecha. La experiencia les demuestra que a la hora de la verdad a Vox no le queda más remedio que dar soporte a sus gobiernos autonómicos y municipales porque están presos de su compromiso fundacional: impedir que gobierne la izquierda. En Madrid dieron apoyo gratis a Ayuso, y en Andalucía acordaron una rebaja fiscal hace unas semanas, aunque ahora aseguran que no negociarán los presupuestos para el año que viene. “Vox sólo puede hacer una cosa que es apoyar al PP”, repiten como un sortilegio desde la dirección nacional del partido, mientras los de Abascal siguen jugando al papel de ‘víctima’, (algo que en el pasado le ha dado grandes resultados), para intentar ganar tirón demoscópico.

“El Gobierno será con Vox, o no será para el Partido Popular”, advertía Macarena Olona recordando a Pablo Casado que les necesitan para llegar a La Moncloa. Esta vez a los populares no les tiemblan las piernas y se mantienen firmes frente a las advertencias de Vox, a las que dan cero crédito.

Abrir una brecha entre Génova y Vivas para que caiga Ceuta

Vox ha convertido Ceuta en su particular teatro de operaciones para coger fuelle electoral. Eso pasaría primero por implosionar el Gobierno de la Ciudad Autónoma, para que después la onda expansiva obligue a Juan Manuel Moreno Bonilla a convocar elecciones anticipadas. Olona, de gira de nuevo por Andalucía, ha vuelto a exigir el adelanto electoral, a la vez que sigue alimentando los rumores sobre su posible candidatura a la Junta. También ha atizado con no negociar las cuentas del año que viene, mientras el presidente andaluz pide a Vox "sentido común".

Para conseguir ese efecto dominó, la primera ficha que tiene que caer es la del presidente de Ceuta Juan Vivas, y a ello se han puesto los de Abascal. A intentar abrir una brecha entre Génova y Vivas. En otro pleno bronco de la cámara regional, el portavoz de la formación de extrema derecha, Carlos Verdejo, deslizaba que Vivas “está solo” y no tiene el apoyo de la dirección nacional del PP. “En el PP piensan ya que Vivas es un individuo incontrolable, que hace lo que le da la gana, y que es un cacique”, disparaba Verdejo ante un ausente Juan Vivas.

Aunque Pablo Casado no le ha respaldado públicamente, los populares se mantienen firmes en su apoyo a Vivas, veinte años como presidente de Ceuta, y no le han desautorizado como exige Vox. García Egea le llamó para trasladarle personalmente que cuenta con el apoyo del partido en sus decisiones, incluida la abstención decisiva en la declaración de persona non grata a Abascal. “Nuestras ciudades autónomas tienen potestad para tomar ese tipo de decisiones. Me gustaría que todos los que hablan de romper relaciones y de lo grave que es esto se fueran una semana a vivir con Juan Vivas en Ceuta, y a tomar decisiones allí y a conocer la sociedad”, ha asegurado el número dos de los populares.

Crecido por ese apoyo, Vivas planta cara a Vox. Ha impedido que en el pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma se votara de urgencia la revocación de persona non grata a Abascal como pretendía la formación de extrema derecha, alegando un problema de reglamento y de plazos. Tampoco ha querido desvelar si volverá a abstenerse si en septiembre Vox vuelve a presentar esa misma iniciativa en un intento de seguir abriendo brecha entre Vivas y Génova. En el seno del partido ha habido un fuerte debate interno sobre la oportunidad de la abstención en la reprobación de Abascal, pero en ningún caso piensan dejarle caer por el lío de Ceuta.

Nunca han pedido declarar persona non grata, ¿verdad o mentira?

Los populares han decidido no moverse un milímetro del guion que han trazado para zafarse del lío de Ceuta. Asegurar que “siempre” han sido contrarios a los cordones sanitarios y a declarar a nadie persona non grata, y ni un solo gesto más a pesar del pataleo de Vox. "El PP nunca ha levantado cordones sanitarios, ni demonizado a ningún político democrático”, ha proclamado solemne Pablo Casado, aunque eso no es del todo cierto. Aquí algunos ejemplos:

En 2010 el PP de Pontevedra pidió declarar persona non grata al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por no asistir a ninguno de los actos del año Xacobeo.

por no asistir a ninguno de los actos del año Xacobeo. 2013. El ayuntamiento de Vigo declaraba non grato al comisario europeo, Joaquín Almunia .

. 2019. Otra vez los populares de Pontevedra, reclamaban exactamente lo mismo para el presidente Pedro Sánchez por “ningunear” a la provincia en los presupuestos.

por “ningunear” a la provincia en los presupuestos. 2021. Hace menos de dos meses. El ayuntamiento de Toledo pedía nombrar non grato al alcalde de Palma por retirar el nombre de Toledo a una de sus calles.