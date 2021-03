El PP espera una implosión de Ciudadanos para hacerse con el botín de sus dirigentes y de su votos en Madrid

El último viraje de Inés Arrimadas sin consultar con la dirección del partido ha provocado fuertes críticas en privado y en público, de los que se marcharon pero también de muchos dirigentes en activo. Algunos hablan ya de suicidio político que les aboca a la desaparición. El valenciano Toni Cantó ha exigido una reunión urgente de los órganos de dirección. "Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea. Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión”, denunciaba el mismo día de la moción de censura.

No ha sido el único que se ha desahogado. El diputado andaluz, Fran Carrillo, confesaba estar “hasta los cojones de todos nosotros” por plantear mociones de censura y elecciones en mitad de una pandemia. Los críticos de C’s, la plataforma ‘Renovadores’, acusan a Arrimadas de “inmovilismo” y reclaman una Asamblea ordinaria para junio, pero la líder naranja no está por la labor.

Sí, lo he dicho. Y me reafirmo. Está muriendo mucha gente, millones de españoles están en paro, pasan hambre y no llegan a fin de mes. Y aquí estamos con mociones de censura, cambios de gobierno y adelanto de elecciones. Pido perdón a la ciudadanía por este bochornoso espectáculo https://t.co/tzZrAXKnmr

“Estamos haciendo lo correcto. Ser de Ciudadanos no es fácil. No cuestiono el liderazgo de Arrimadas y vamos en la dirección correcta”, afirmaba después el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

El PP y Ayuso a la caza del dirigente naranja

Isabel Díaz Ayuso ya se ha puesto a ello. Anima a los dirigentes de Ciudadanos a que se unan a ella y lanza el anzuelo a Rivera de la Cruz . “Lamento profundamente que Marta Rivera de la Cruz no pueda seguir, pero hay gente de ese partido que me merecen mucho la pena y, si tengo la posibilidad, contaré con ellos”.

Las navidades pasadas era el alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, el que confesaba haber resistido la tentación de pedirle a los Reyes Magos “un nuevo partido” para su vicealcaldesa. Ahora se fotografía con ella bajo el lema "keep walking", con la tranquilidad de que Villacís no romperá con él en Madrid. Y eso que a Villacís no le haya gustado ni un poco que García Egea le haya tirado la caña. "A mí no me gusta que hablen por mí. Tengo voz para hablar por mí misma", decía molesta.