El PP no se fía de Sánchez pero confía en que Europa le reste margen de maniobra en la negociación del Poder Judicial

El entorno de Casado convencido de que a Sánchez "no le va a quedar más remedio que moverse obligado por Europa"

Los nombres de los magistrados del Constitucional y del Tribunal de Cuentas se cerrarán la semana que viene y "no les constan" nombres de Podemos

Aseguran que su voluntad para acordar la renovación del CGPJ es "firme y decidida"

Hace sólo tres meses el Partido Popular daba por muerta la negociación con el Gobierno para renovar los órganos constitucionales porque no se fiaba del presidente Pedro Sánchez. “Sin confianza no se puede llegar a acuerdos. No existe confianza. Ha sido destruida por este Gobierno”, era el mensaje que dejaba el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, al que fuera su compañero en distintas negociaciones, y por aquel entonces recién ascendido a ministro de la presidencia, Félix Bolaños.

Esta semana, en menos de 24 horas y en dos reuniones, Bolaños y García Egea acordaron desbloquear el Tribunal Constitucional, el de Cuentas o el Defensor del Pueblo, mientras Pablo Casado y Pedro Sánchez sonrientes se estrechaban la mano en los que muchos llaman ya el ‘pacto de Yuste’. ¿Se fía ahora Casado de Sánchez? Los populares aseguran que “por primera vez” el Gobierno se ha plegado a su condición de avanzar en la independencia judicial, y que la voluntad del PP para que se renueven los órganos constitucionales, también el Poder Judicial, es “firme y decidida”. Eso no significa ni mucho menos que confíen en la palabra del presidente del Gobierno. “Creo que a Pablo no hay que decirle nada sobre la fiabilidad de Sánchez, se lo sabe muy bien”, cuentan desde la dirección nacional, y ese es un sentimiento que comparte todo el partido.

No va a haber problemas para culminar este proceso (José Luis Martínez-Almeida)

Aun así, no prevén ‘sorpresas’ cuando en los próximos días se concreten los nombres para ocupar las vacantes del Constitucional, -donde seguirá habiendo una mayoría conservadora-, o el Tribunal de Cuentas. Aseguran que serán “consensuados” y de “prestigio. Ya lo tienen muy atado Bolaños y García Egea, que en ningún momento han roto los canales de comunicación y hablan con mucha frecuencia. Tampoco les consta que en la lista del PSOE haya magistrados vinculados a Unidas Podemos que puedan hacer saltar por los aires el acuerdo como ocurrió en febrero pasado, cuando los nombres de la juez Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, y el magistrado José Ricardo de Prada, juez de la sentencia de Gürtel, dieron al traste con el tercer intento de renovar el Poder Judicial. “No va a haber problemas para culminar este proceso”, dice confiado el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida.

El PP seguro de que Sánchez terminará cediendo

En Génova se ha instalado un clima de euforia, satisfechos por haber sabido leer los tiempos ganándole una primera mano de la partida al Gobierno. Ahora queda rematar la jugada desbloqueando el Poder Judicial, siempre y cuando Moncloa ceda y se avenga a cambiar la ley, convencidos de que a ellos no les penaliza el bloqueo. “Mi impresión es clara: sin un compromiso creíble de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ, el acuerdo sería muy difícil de explicar”, asegura a NIUS un dirigente popular de alto nivel. Con Vox muy fuerte en las encuestas, Casado no se puede permitir el lujo de firmar un acuerdo que no garantice de alguna manera avances en la independencia del órgano de gobierno de los jueces, y que los de Abascal le vuelvan a acusar de “traicionar a España” y “dar oxígeno” a Sánchez.

Tiene poco margen de maniobra. Además la negativa a reformar el sistema de nombramientos del CGPJ ‘viaja mal’, porque en la Unión Europea eso lo tienen muy claro, y el caso de Polonia no ayuda a Sánchez a mantener esa negativa

Los populares creen que al presidente del Gobierno no le va a quedar más remedio que moverse en ese sentido obligado por Europa. “Yo creo que sí, que tiene poco margen de maniobra. Además la negativa a reformar el sistema ‘viaja mal’, porque en la Unión Europea eso lo tienen muy claro, y el caso de Polonia no ayuda a Sánchez a mantener esa negativa”, insiste ese mismo dirigente, conocedor de primera mano de cómo se las gastan en Bruselas. “O acepta las condiciones de Europa o simplemente no será posible la renovación. No hay más”, afirman desde el núcleo duro de Pablo Casado.