Casado estará en la manifestación contra los indultos: "Da igual quién se sume, sabemos dónde tenemos que estar"

Los populares tiran de argumentario para justificar la reedición de una nueva foto de Colón, con los dirigentes de Vox, y se parapetan en que es un acto convocado por la sociedad civil y no por ningún partido. "A mí la foto que me da miedo es la foto de Adriana Lastra y el PSOE con Bildu. A mí lo que me incomoda es la foto de Pedro Sánchez firmando los indultos", justificaba el número dos del PP.