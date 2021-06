El PP rebaja su entusiasmo por Colón: ni autobuses ni movilización masiva de sus militantes

Al Partido Popular le resulta cada vez más complicado disimular su falta de entusiasmo ante la manifestación contra los indultos a los presos condenados del ‘procés’ en la plaza de Colón. Primero fueron las dudas de su líder, Pablo Casado, que no confirmó su presencia hasta días después de convocada por la plataforma Unión 78 de Rosa Díez y Fernando Savater. Después la deserción de sus barones moderados, Feijóo, Fernández-Mañueco y Moreno Bonilla, parapetados tras todo tipo de excusas. Ante la posibilidad de que la cita del domingo en Colón ‘pinche’, en Génova han decidido no echar el resto. Casado, Ayuso, Almeida harán acto de presencia, pero el PP no enviará autobuses como sí hicieron en 2019.