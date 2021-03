El PP pide que el Congreso "controle" las ayudas a empresas tras el rescate a Plus Ultra, "vinculada a Maduro"

El PP pedirá esta próxima semana que el Congreso de los Diputados "controle" y dé "el visto bueno" a las ayudas otorgadas a empresas en el marco del plan de rescate del Gobierno, después de que trascendiese la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

El también diputado en el Congreso ha denunciado que el Gobierno central 53 millones de euros "de todos los españoles" a esta aerolínea que "no cumple ni uno solo de los requisitos de la normativa" mientras "se propicia el cierre de Ence en la provincia de Pontevedra, que da empleo a más de 5.000 trabajadores", y "vacía de carga de trabajo" a Navantia en la ría de Ferrol.

Según critica De Olano, Plus Ultra "no es una empresa estratégica, toda vez que únicamente tiene un avión y opera solamente el 0,03 por ciento de los vuelos de España", además de que "tiene pérdidas desde el año 2015", por lo que su situación no derivaría de la pandemia del coronavirus.