La clave es Almeida: el plan de Génova para evitar que Ayuso presida el PP de Madrid

Génova no quiere a Ayuso como presidenta del PP de Madrid y planea unas primarias en las que el alcalde gane en segunda vuelta

Almeida niega tres veces que haya dicho que "Ayuso no puede ser la presidenta del PP madrileño"

Leales a Casado la acusan de "humillar" y "pisotear" el partido en Madrid, Génova la acusa de llevar la situación "al límite"

El equipo de Pablo Casado con su secretario general a la cabeza, Teodoro García Egea, no quiere que Isabel Díaz Ayuso tenga todo el control del PP de Madrid, y el lunes se conjuraron en una reunión para evitarlo. “No va a ser presidenta. Ha llevado esto al límite”, asegura a NIUS una fuente al más alto nivel del partido. El plan pasa por una segunda candidatura encabezada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida que plante cara a Ayuso en unas primarias en mayo, confirma esa misma fuente. “Lo de Almeida está claro. Él es al primero al que le interesa que no le hagan las listas”, explica.

“No han dejado a Génova otra opción que ir a la batalla. Lo ha convertido en un pulso a Génova, y Génova no pierde pulsos. No se lo puede permitir”, justifica otra voz muy próxima a Casado y a su número dos. Explica que los primeros planes de la dirección nacional pasaban por poner a Ayuso al frente de la organización regional, pero no antes de que Casado se convirtiera en presidente del Gobierno, y “sin mucho ruido”. Ahora ese escenario ya no es posible. Ni pueden, ni quieren.

No va a ser presidenta. Ha llevado esto al límite...Es un poco raro. ¿Qué prisa tiene? Tiene que ser algo gordo, porque si no, no se entiende la bronca

La batalla fratricida en el seno del PP por culpa de si el congreso del partido en Madrid se celebra en marzo, como quiere Isabel Díaz Ayuso, o en mayo como defiende la dirección nacional, -que es la que decide en última instancia-, se hace muy difícil de explicar entre los dirigentes y votantes del PP. “Es un poco raro. ¿Qué prisa tiene? Tiene que ser algo gordo, porque si no, no se entiende la bronca por una diferencia de fechas de dos meses, cuando tenemos a Sánchez acorralado por la reforma laboral”, lamentan desde la dirección nacional. Deberían estar frotándose las manos por la última crisis en el Gobierno de coalición, pero resulta que en el PP prefieren estar a tortas.

“Somos unos gilipollas. Dos meses no se merecen este broncazo”, lamentan estos días muchos dirigentes populares. Claro que esto no va de fechas sino de una lucha de poder –“el PP de Madrid es Pablo Casado”-, y de la profunda desconfianza que se ha instalado en Génova sobre las verdaderas intenciones que esconde Ayuso y “su entorno”, apuntan los leales a Casado señalando como responsable del ‘carajal’ a su todopoderoso jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Hasta el punto de romper una amistad de 15 años, además del episodio bochornoso y confirmado por NIUS, de los bloqueos en whatsapp, entre otros al propio García Egea, la mano derecha del alcalde Martínez-Almeida, Ángel Carromero, o la presidenta de Nuevas Generaciones de Madrid, Ana Isabel Pérez, enemiga política de Ayuso desde hace años.

La baza Almeida para neutralizar a Ayuso

La pregunta es ¿cómo parar el ciclón Ayuso antes de que devaste Génova? Impulsada por su aplastante victoria electoral el 4M y jaleada a lo ‘Britney Spears’ cada vez que pisa la calle, se antoja una misión imposible. Por no contar con que todos los presidentes autonómicos del PP también dirigen sus organizaciones territoriales.

El plan para neutralizarla tiene nombre propio: José Luis Martínez-Almeida. En el cuartel general de Génova, 13 están convencidos de que el alcalde de Madrid y portavoz nacional es el único que puede plantarle cara con algún margen de éxito en unas primarias, y ya ven como un escenario casi inevitable que se presenten dos listas, aunque él de momento no se ha decidido a dar el paso. No desvelará sus cartas hasta que no quede más remedio.

Con Almeida podríamos ir a una segunda vuelta, y en ese caso es probable que ganara Almeida. Ella no controla el partido. Es más fácil controlar el voto de los compromisarios que el del militante de base que la quiere a ella

“Contra todos los demás Ayuso ganaría en primera vuelta. Con Almeida podríamos ir a una segunda vuelta, y en ese caso es probable que ganara Almeida. Ella no controla el partido, mientras que el 80% de las sedes obedecen a la dirección regional (casadista), y a la nacional. Es más fácil controlar el voto de los compromisarios que el del militante de base que la quiere a ella”, calcula un dirigente muy próximo a Pablo Casado y que conoce muy bien cómo funciona la organización en Madrid. “No todo el PP de Madrid está con ella, ni siquiera todo su Gobierno. Ninguno de los grandes alcaldes de Madrid, (los que controlan a los compromisarios), ha hablado en su favor”.

En la Puerta del Sol recuerdan que si con el voto militante gana alguien con el 50% y 15 puntos de diferencia, “ya no hay segunda vuelta”

Desde Sol enfrían esos cálculos, y recuerdan que si con el voto militante gana alguien con el 50% y 15 puntos de diferencia, “ya no hay segunda vuelta”. Esa es la baza ganadora de la presidenta de Madrid, ella arrasa en la calle. “Lo que digan los militantes, que son los que votan”, dicen desde su entorno.

“Está pisoteando el partido en Madrid”

Martínez-Almeida rehúye de momento el cuerpo a cuerpo con la presidenta de Madrid. “Las decisiones que tenga que tomar serán en el momento que corresponda, cuando se convoque el congreso”, repite aferrado al “ahora no toca”. Como San Pedro, el alcalde ha negado hasta en tres ocasiones que haya manifestado que Díaz Ayuso ‘no puede ser la presidenta del PP madrileño’, como le ha atribuido una información del diario El Mundo. “No es cierto” afirma tajante, pero en sus respuestas ya no hay guiños sobre lo bien que se llevan.

Las decisiones que tenga que tomar serán en el momento que corresponda, cuando se convoque el congreso (José Luis Martíne-Almeida)

La aludida niega desavenencias en público. “Quiero que quede claro que el alcalde y yo somos un tándem, compañeros de dos administraciones que han caminado juntas, y vamos a seguir haciéndolo”, aseguraba Isabel Díaz Ayuso este martes. Otra cosa son los cuchillos que silban por detrás. Desde el sector casadista la acusan de “estar humillando y pisoteando” el partido en Madrid.