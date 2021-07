El PP presume de evitar el rescate millonario a Plus Ultra y apunta a las "corruptelas" de Ábalos

Tras la suspensión del rescate de Plus Ultra, Casado se reafirma en sus sospechas. "Nuevo varapalo judicial a Sánchez. Hoy, gracias al recurso del PP, el juzgado ha paralizado el rescate de Plus Ultra. El cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos ", ha señalado ahora Casado, que sigue sembrando dudas sobre el ya exministro José Luis Ábalos.

El PP en su estrategia de ofensiva total contra el Gobierno de Pedro Sánchez, no va soltar esa presa y ha salido en tromba. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra , aseguraba que no va permitir que Moncloa reparta el dinero de todos a unos "amiguetes".

"No es una empresa ni española, ni estratégica, ni solvente. El PP ha frenado que el Gobierno entregue 34 millones de euros a Plus Ultra. Cuando cientos de miles de autónomos y PYMES no han recibido una ayuda directa del Gobierno, no vamos a permitir que el PSOE y Podemos entreguen el dinero a una empresa de amiguetes", afirmaba Gamarra en unas jornadas organizadas por el partido en Murcia.