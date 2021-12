El PP reclama al Gobierno que dé un test de antígenos gratis a cada español como hace Ayuso

Tras la reunión de la Conferencia de Presidentes para intentar establecer medidas que contengan la sexta ola , el Partido Popular insiste de nuevo en su Ley de Pandemias. "¿Quién no está a favor de una ley de Pandemias? Sólo Sánchez" , denunciaba Pastor. El PP ha sido extremadamente crítico con el encuentro de ayer. Una "pantomima" y una "operación de marketing político", en palabras de Ana Pastor.

"¿ Qué es esta broma de un real decreto cuando lo que tendrían que hacer es traer al Parlamento una Ley de Pandemias , que le pide todo el mundo? No pueden seguir mandando un mensaje de caos a todos los ciudadanos. No es de fiar un Gobierno que 48 horas antes de la Navidad reúne a los presidentes autonómicos para legislar las mascarillas", criticaba la dirigente popular.

Pastor ha recordado que el uso de las mascarillas ya está regulado por una ley en la que se establece que las personas han de ponerse la mascarilla si no pueden respetar la distancia de metro y medio. "Esto es una operación pura de marketing, un paripé para decir que algo y no hago nada, que el presidente del Gobierno hace cosas, pero no ha hecho nada", denunciaba Ana Pastor que reclamaba una autoridad sanitaria que luche de una única manera contra la pandemia.