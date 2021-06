El PP recoge firmas contra los indultos a los presos independentistas en la plaza España de Barcelona

En declaraciones a los medios, el vicesecretario de organización del PP de Barcelona, Miguel Ángel Ochoa, ha opinado que "premiar al que amenaza con volver a delinquir es muy grave; no se puede permitir y en ninguna democracia del mundo se hace". "Por eso, el PP dice 'no' a los indultos, 'sí' a la justicia y 'sí' a la convivencia", ha dicho, y ha añadido que el partido defiende a aquellos catalanes que no quieren un segundo proceso independentista.