El PP reprocha a Pedro Sánchez que hace un año "antepusiera la ideología a la salud" con el 8M

García Egea ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la clausura del XV Congreso Provincial del PP de Granada, donde ha mantenido que esta decisión "perseguirá siempre" a Pedro Sánchez , pues mientras otros muchos países se preparaban para tomar medidas frente a la Covid-19 aquí "el Gobierno miraba para otro lado porque " Sánchez no escuchó las alertas sanitarias, solo las encuestas ".

El PP pide a la izquierda que se deje de luchas por ver "quién es más feminista"

Por su parte, la portavoz del los populares en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha señalado que desde el Ministerio de Igualdad " no se está trabajando por y para las mujeres , sino que se están poniendo más obstáculos y divisiones" al seguir con las luchas internas entre su actual titular, Irene Montero , y su antecesora y ahora vicepresidenta primera del Gobierno central, Carmen Calvo , "por ver quién es más feminista".

Durante su intervención este sábado en el acto conmemorativo del PP de Málaga por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Gamarra ha señalado que "ese no es el camino correcto", invitando a la izquierda a que "abandone esas luchas" "cuando lo que está ocurriendo es que se dedican a discutir y no a hacer que las mujeres avancemos en los derechos y en la conquista de techos que todavía no hemos alcanzado".