El PP responde a Iceta que "no cabe mayor vergüenza e insulto a los españoles" que los indultos

El Partido Popular sigue lanzando a la yugular del presidente Pedro Sánchez, en su estrategia de ofensiva total contra el Gobierno . Su mejor arma hasta ahora los indultos a los presos condenados del 'procés'. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán , ha asegurado que espera que sea "un éxito" la concentración contra los indultos convocada este domingo en la Plaza de Colón por la plataforma Unión 78 porque, según ha dicho, "no cabe mayor vergüenza e insulto" a los españoles ni "mayor violación a la unidad" de España que aprobar esa medida de gracia para los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"Hemos oído al ministro Iceta que dice que les van a indultar antes del verano. No cabe mayor poca vergüenza, no cabe mayor insulto a todos los españoles, no cabe mayor violación de la unidad de nuestro país. Por eso, esperamos y deseamos que haya un apoyo mayoritario a esa manifestación del próximo domingo", ha declarado Beltrán.