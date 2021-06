El PP se esfuerza por restar importancia a la foto de Colón y dice que su relación con Vox no ha cambiado

En plena ofensiva contra el Gobierno de coalición por los indultos, ninguno va a renunciar a dar esa batalla. Los populares dan por hecho que no habrá foto conjunta entre los dos líderes. Despliegan argumentario para trasladar que a diferencia de 2019, cuando la manifestación la convocaron el PP y Ciudadanos, ahora es la sociedad civil la protagonista, no los partidos políticos.

El PP: "Lo importante no es la foto"

"Aquí lo importante no es la foto sino por qué se produce esa movilización", ha dicho la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que insiste en que el PP participará en la manifestación "a título ciudadano" . Los populares animan a todos los españoles a sumarse a la protesta ante el ataque al orden constitucional y se presentan como "unos participantes más en una movilización civil".

Gamarra, que ha recibido varias preguntas en la rueda de prensa sobre la coincidencia con Vox, ha afirmado que no tiene "ningún sentido" hablar todo el tiempo de si habrá o no foto entre Casado y Abascal. Para ella, "nada" ha cambiado en su relación con Vox desde que Casado rompiese y marcase distancias con el partido de extrema derecha.

Vox se burla del PP

"¿Al final PP y Ciudadanos vienen? ¡qué bien!". Así ironizaba el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, con la presencia de los populares y los naranjas en la convocatoria. Ha afeado que primero dijeron que no saldrían a las calles para protestar contra los indultos, después no aclararon si sus líderes, Pablo Casado e Inés Arrimadas, estarían presentes, y ahora dicen que no habrá foto con Santiago Abascal.