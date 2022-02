El PP sigue en la sede de Génova un año y un día después de anunciar su marcha

En la sede del PP de la calle Génova, en Madrid, nada indica que estén de mudanza. Ni se hacen cajas, ni se sabe cuál será la próxima sede nacional del Partido. Eso, a pesar de que este miércoles se ha cumplido un año desde que Pablo Casado anunciara el abandono del edificio para para romper con un pasado marcado por la corrupción. Coincidiendo con el aniversario, NIUS pregunta cómo va el cambio de sede y la respuesta desde la dirección deja claro que nada se mueve: "Esta semana no va a ser, no estamos haciendo cajas...", responden por teléfono.

Casado hizo su anuncio unos días después de que empezara el juicio por los pagos en b de la reforma de esa sede . Pasó el juicio, hubo sentencia, con condena para el PP como responsable civil subsidiario, pero la mudanza no ha empezado y nadie sabe cuándo lo hará. En los primeros días del juicio, el presidente del PP tuvo que responder muchas veces por la caja b de su partido, de donde salió parte del dinero de la reforma de la sede. Al final, hizo el anuncio solemne de lo que parecía ser un corte con el pasado, pero tras el huracán que supuso la condena, los vientos amainaron y ya no hay prisa por un traslado que sobre todo, es un gesto.

Fuentes del partido aseguran que "cuando haya noticia, la darán", y que todo sigue en manos de la empresa contratada para gestionar la venta y la adquisición de un nuevo lugar -aunque no está claro si será compraventa o alquiler-. Añaden que, "como en toda mudanza no encuentran nada que les convenza", así que parece que estar, están en ello, pero con calma.

Los medios la han fotografiado tantas veces y por tantos motivos que no hay quien no reconozca el edificio, situado a unos metros de la Audiencia Nacional, en pleno centro de Madrid, junto a la Plaza de Colón.

El PP no estaba acusado de delito, sino como responsable civil subsidiario del acuerdo al que su extesorero llegó con el arquitecto. Pero no es que la Justicia no viera nada ilícito en el comportamiento del partido. El juez Ruz ya había dejado claro que si no lo sentaba en el banquillo, era porque en la época en la que se produjeron los hechos no se podía acusar a una persona jurídica (ahora sí se puede).