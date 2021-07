El PP suspende provisionalmente de militancia a Fernández Díaz tras su procesamiento por 'Kitchen'

Los populares respiran aliviados después de que el juez Manuel García Castellón no siente en el banquillo a la exsecretaria general María Dolores de Cospedal . "Eso pone en valor lo que siempre hemos defendido: la presunción de inocencia" aseguran estas mismas fuentes.

El propio presidente de los populares, Pablo Casado, se ha referido a este asunto a pesar de que hace meses se prometió a sí mismo no volver a hablar de los asuntos de corrupción que salpican a su partido. "El juez ha dicho que Cospedal no tiene ninguna responsabilidad y eso debería llevar a una reflexión a los partidos que decían que no hacíamos nada contra una persona que hoy se ha visto que era inocente", afirmaba.