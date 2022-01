El PP exige al Gobierno que los test de antígenos no cuesten más de dos euros

Reclama un mecanismo que exima a los médicos de dar bajas y altas para ocuparse únicamente de la salud

Exige a Sánchez el "cese fulminante" de Garzón y la supresión del ministerio de Consumo

García Egea advierte al candidato de Vox que "la gente no quiere ni insultos ni broncas", y pide un Gobierno en solitario de Mañueco tras la experiencia del Gobierno de coalición en España

Liberado temporalmente de la bronca interna con la presidenta de Madrid tras firmar un armisticio con Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular se lanza a la yugular del Gobierno de Pedro Sánchez con todo. Así lo ha decidido su presidente, Pablo Casado, tras reunir a su comité de dirección en este arranque de curso, después de cumplir la cuarentena por dar positivo por coronavirus. No sueltan el hueso de la polémica de la carne y el ministro Alberto Garzón, pero también atacan con el precio de los test de antígenos. Los populares exigen ahora que no cuesten más de dos euros y que sean gratuitos para las personas que no puedan pagarlos.

"Millones de familias se han dejado estas navidades un buen pellizco en test. Pedimos al Gobierno que no acabe el día de hoy sin que los test de antígenos tengan un precio máximo de 2 euros en las farmacias. Una familia no debe elegir entre llenar la nevera, pagar la luz o comprar test de antígenos. Eso un país serio no lo debe permitir", reclamaba su secretario general, Teodoro García Egea, en rueda de prensa, después de constatar que el precio de estos test se ha disparado estas últimas semanas ante el incremento de la demanda.

Además, proponen al Gobierno que establezca el mecanismo necesario para que los médicos "puedan dedicarse 100% a atender a las familias", y no a tramitar altas y bajas de los trabajadores afectados por Covid. Un tema que está sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud para evitar la sobrecarga de trabajo de los facultativos.

Cese "fulminante" de Garzón

Eso sí, los populares no olvidan el inesperado regalo que les ha hecho el ministro Garzón con sus palabras sobre la carne "de peor calidad" de las macrogranjas a un mes de las elecciones en Castilla y León, y exige a Pedro Sánchez que el "cese fulminante" del ministro de Consumo. "Nos produce vergüenza que Sánchez diga que lamenta la polémica generada por Alberto Garzón y nos preguntamos por qué no lo cesa. No valen los lamentos ni ponerse de perfil, tiene que actuar en defensa de los intereses de España", insistía García Egea apuntando por elevación contra el presidente Sánchez.

La estrategia de los populares pasa por estrechar el cerco contra el Gobierno de coalición, así que la vicepresidenta Yolanda Díaz no se ha librado de sus ataques por lamentar que hacen "cosas chulísimas" que "no son capaces de comunicar", a cuenta de la reforma laboral. "Que se pase por las farmacias y ve lo que cuesta un test de antígenos. Si dentro de esas 'cosas chulísimas' incluye los homenajes a etarras o el precio de la luz. ¿Son esas las cosas chulísimas a las que se refiere? Entiendo que Yolanda Díaz forma parte de un Gobierno insensible", aquilataba el número dos del PP.

Un Gobierno sin Vox en Castilla y León

Los populares engrasan la maquinaria electoral a algo más de un mes de los comicios en Castilla y León, y ante el empujón de Vox, reclaman un Gobierno en solitario de Alfonso Fernández Mañueco para "poder cumplir su programa político". Esgrimen "la experiencia" del Gobierno de coalición en España para apelar al voto útil, e intentar así frenar a los de Abascal. "Los españoles ya han tenido suficiente", ha asegurado García Egea.

El número dos del PP ha dejado caer que el candidato de la extrema derecha, Juan García-Gallardo, no conoce Castilla y León, frente a los candidatos populares que "conocen y viven en el territorio que representan".