El PP utilizará la caída de Granada para dar la puntilla a Ciudadanos

Los populares ven en la pérdida del ayuntamiento de Granada una oportunidad para visibilizar que C's "está en descomposición"

Dirigentes andaluces creen que Génova empujará ahora a Moreno Bonilla a adelantar elecciones

Esta vez no sonaron los teléfonos de madrugada para intentar enderezar una votación que iba a devolver el ayuntamiento de Granada al PSOE. Tampoco Teodoro García Egea, secretario general y ‘negociador’ oficial del Partido Popular, bajó al barro para encauzar una crisis que ha hecho estallar por los aires el pacto de los populares con Ciudadanos en la ciudad andaluza y de paso, dinamitar la escasísima confianza que aún podía quedar entre ambas formaciones.

Dos años atrás, García Egea había negociado a cara de perro el pacto de Gobierno no escrito entre Ciudadanos y el PP para alternarse en el poder en el ayuntamiento, pero tras estallar la crisis en Granada, decidió que “ahí se las apañaran”. ¿Por qué? Dirigentes populares consultados por NIUS hablan de tacticismo. “Podrían haber salvado Granada con la gorra, pero no interesaba. Después del ‘Murcianazo’, (la moción de censura de C’s y PSOE en Murcia y neutralizada por García Egea), quieren un entierro definitivo con corona y banda de música de Ciudadanos. Y lo encuentran en Granada y lo convierten en un referente nacional para certificar la muerte de Ciudadanos”, explica a NIUS un veterano del PP andaluz.

Así se visualiza que Ciudadanos es un partido en derribo, que Arrimadas no lo controla, y que están en el salvase quien pueda. Pero si había una suma diferente con la que el PP podría haber gobernado Granada y no gobernamos, no es bueno

Desde el entorno de Pablo Casado aseguran que era “inevitable” que el ayuntamiento de Granada volviera a manos socialistas por culpa de “dos tránsfugas” de Ciudadanos. “No se podía hacer otra cosa”, aseguran, aunque también reconocen que este episodio no les va del todo mal en su estrategia nacional de acelerar la defunción de Ciudadanos. “Muchas veces en política haces de la necesidad virtud, y dices, bueno pues así se visualiza que Ciudadanos es un partido en derribo, que Arrimadas no lo controla, y que están en el salvase quien pueda. Pero si había una suma diferente con la que el PP podría haber gobernado Granada y no gobernamos, no es bueno”, insisten.

Como en una novela de enredo, los aludidos naranjas apuntan a una maniobra de venganza de su antiguo compañero Fran Hervías, ahora con despacho en Génova con la única misión de liquidarles. “Ha sido Hervías claramente. Odia a Luis Salvador, (el que hasta ahora era alcalde de Granada en coalición con el PP, y que ha terminado dándole el ayuntamiento al PSOE), y Hervías es de Granada. Se ha aprovechado del PP en beneficio personal, y la ha liado parda. No deben estar muy contentos con él. Lo sé”. En Ciudadanos templan gaitas. Desde el terremoto de Murcia no dejan de perder poder territorial. Murcia, Madrid y ahora la ciudad más importante en la que gobernaban. Así que no pueden permitirse el lujo bajo ningún concepto, de desestabilizar ahora el Gobierno de coalición de la Junta de Andalucía.

Forzar a Moreno a convocar elecciones en Andalucía

Ciudadanos trata de calmar las aguas y que la crisis de Granada no termine por provocar un adelanto electoral en Andalucía, como ocurrió con Madrid tras la moción de censura de Murcia, con letales consecuencias para la formación naranja. La peor de las pesadillas para Inés Arrimadas y para el vicepresidente, y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que no para de repetir que la crisis en Granada “para nada” afecta al Gobierno de la Junta.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, manifiesta su voluntad de “aguantar” la legislatura, mientras se esfuerza por destacar la "solidez" del pacto de gobierno, al margen de lo ocurrido en las relaciones entre ambos partidos en Granada.

Pero las urgencias de Génova no son las mismas que las del Palacio de San Telmo, y aunque Moreno Bonilla asegura que Pablo Casado, "jamás" le ha llamado para pedirle que adelante las elecciones autonómicas”, en el cuartel general de los populares sueñan con repetir la ‘gesta’ de Madrid en Andalucía para así dar un golpe definitivo a Pedro Sánchez en el feudo histórico de los socialistas. Y eso pasa por borrar del mapa a Ciudadanos.

¿Ahora qué hacen? Dejo caer Granada y mato a Ciudadanos, y matando a Ciudadanos intento que Moreno Bonilla adelante las elecciones

“¿Ahora qué hacen? Dejo caer Granada y mato a Ciudadanos, y matando a Ciudadanos intento que Moreno Bonilla adelante las elecciones”, cuenta un veterano dirigente popular andaluz, que augura que a partir de ahora Génova, como hizo en Madrid, va a acelerar la descomposición de la formación naranja a través de la figura clave de Fran Hervías. “Marín no controla el grupo parlamentario. Hay diputados que quieren saltar la reja y les están tentando desde el PSOE. No es casual que Ábalos y Espadas se plantaran en Granada esta semana. Es imposible que Moreno aguante hasta finales de 2022 porque este Ciudadanos ya no es el mismo con el que pactó en 2018”, confirma esta misma fuente consultada por NIUS.

Desde Génova deslizan el mensaje de que Ciudadanos no es de fiar, que “Arrimadas no controla el partido”, y que en cualquier momento pueden montar una moción de censura a la andaluza “como intentaron en Madrid”

La dirección nacional ya desliza el mensaje de que Ciudadanos no es de fiar, que “Arrimadas no controla el partido”, y que en cualquier momento pueden montar una moción de censura a la andaluza “como intentaron en Madrid”, hasta que Ayuso se adelantó y convocó elecciones. “De nuevo, Ciudadanos en brazos de PSOE y Unidas Podemos. Otra vez, retratados”, advierten desde el núcleo duro de Casado.