El PP fía la victoria a 100.000 'antisanchistas' y el PSOE llama a rebato a toda la izquierda

La estrategia del bloque de la derecha: PP, Vox y C's

Tampoco les preocupa la última maniobra de Vox metiendo en campaña a los menas (los menores migrantes no acompañados). Insisten en que la suma en la derecha da, a pesar de que “hay un 3% de voto a Ciudadanos que se irá a la basura”, y de que Vox ha destapado el tarro de las esencias para taponar la vía de agua que les ha abierto Ayuso. “Vox ha hecho un ‘back to basics’. Irse a lo de siempre. A los toros, la caza y los menas. Puede haber un 8% de gente que vota con las tripas y no nos vota a nosotros. Pero no nos importa demasiado porque Vox nos va a regalar el apoyo”, presumen los populares, y Santiago Abascal parece darles la razón y no descartarlo.