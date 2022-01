PP y VOX discuten sobre Ucrania en la pelea por los votos en Castilla y León

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pasado de ignorar públicamente a Vox y no pronunciar su nombre en vano, a buscar el cuerpo a cuerpo con los de Abascal . Y eso que hace sólo diez días desvelaba que hace año y medio se prometió no volver hablar de la formación de extrema derecha. “Que de Vox hable Vox”, proclamó solemnemente. Hasta ayer. Sin necesidad de preguntarle, Casado se ha enzarzado con el partido de Santiago Abascal con la excusa de la crisis en Ucrania. Les ha emplazado a que se mojen ante un escenario prebélico con Rusia, y les ha acusado de apoyar al presidente Vladimir Putin .

“Vox tiene que aclarar su posición. No le he escuchado a Vox qué opina sobre esta cuestión. En otras ocasiones sé que se han manifestado a favor del régimen de Vladimir Putin ”, ha disparado a bocajarro el líder del PP en una entrevista en la cadena COPE.

PP y Vox se enzarzan con Ucrania, Rusia y hasta con la China comunista, pero en realidad lo que se está dirimiendo no está a miles de kilómetros. Es algo mucho más cercano: un futuro Gobierno en Castilla y León en solitario como anhelan los populares, o con Vox como aspira la extrema derecha. A 72 horas de que comience la campaña electoral, Génova ha trazado la estrategia desde hace semanas. Plantar cara a Vox con el horizonte de las elecciones del 13F. “Todo lo que está fuera de las siglas del Partido Popular vamos a combatirlo”, aseguran desde hace días fuentes de la dirección nacional. Dispuesto a que eso no pase, Santiago Abascal se echa a los hombros la campaña electoral en Castilla y León, con una advertencia muy clara a Pablo Casado desde el minuto uno. No va a dar gratis sus votos al PP. “Quien quiera que le demos los votos gratis al PP, que no nos vote”, rugía Abascal nada más arrancar la precampaña electoral.