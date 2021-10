Los Presupuestos de Sánchez pasarán su primer examen: ERC y PNV no presentan enmienda a la totalidad

ERC decidirá la cuota de producción en catalán en la ley audiovisual

El PNV no presenta enmienda tras llegar a un acuerdo sobre la gestión a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital

Se ha registrado 7 enmiendas: PP, Vox, Ciudadanos, Junts, CC, la CUP y Foro Asturias

El Gobierno respira aliviado tras varias horas de incertidumbre y de nervios. Sus principales aliados parlamentarios, ERC y PNV, no presentarán enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante del año. De esa forma se asegura los votos suficientes para que las cuentas públicas de 2022 pasen el primer examen del Congreso la próxima semana.

Los dos socios han mantenido su amenaza hasta el último momento, los dos habían redactado las enmiendas como medida de presión. Apurando el plazo al máximo, los republicanos catalanes no la han cumplido. Lo ha anunciado sobre la campana el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Minutos antes de que finalizase el plazo para registrar las enmiendas en la Cámara.

Ha sido la estrategia de Esquerra y de los nacionalistas vascos para exprimir al máximo la negociación con el Gobierno que ha sido muy intensa en las últimas horas. El acuerdo ha llegado in extremis. Los 13 votos de los republicanos y los 6 del PNV dan margen al Ejecutivo para superar el primer trámite parlamentario de los PGE, la votación del jueves.

Los republicanos han tomado su decisión tras una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido celebrada esta mañana en Barcelona. Un encuentro que se ha aplazado una hora para dar una última oportunidad a la negociación. El gran escollo ha sido la ley audiovisual. Rufián ha reconocido que es lo que más dificultades ha planteado.

Finalmente, han conseguido que será ERC la que decida la "cuota de producción audiovisual en catalán" en la ley que se tiene que aprobar antes del 31 de diciembre. "Nos jugamos un sector entero y un montón de puestos de trabajo", ha enfatizado Rufián que cifra en 26.000 los trabajadores de ese sector. El portavoz republicano no ha querido dar detalles concretos sobre esa cuota, pero si ha desvelado que Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, "no ha formado parte de esa negociación". Una ley audiovisual que depende de su Ministerio. "No hemos hablado con Calviño. Y esto interprétenlo como quieran. No ha estado en esta negociación", ha dicho tajante.

Rufián se ha quejado de que "al PSOE hay que obligarle a hacer" y ha reiterado que la decisión de no presentar enmienda "no significa un sí a los Presupuestos ni un no". Simplemente se ha salvado el primer obstáculo. Fuentes de ERC aseguran que han estado "a 5 minutos de presentar la enmienda" y que la negociación de la ley audiovisual se va a mantener encima de la mesa hasta la última votación del PGE.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha salido públicamente tras las comparecencias de sus aliados para celebrar los acuerdos y ha reiterado que buscarán la mejor fórmula con Esquerra para fijar en la ley el porcentaje que proteja a las lenguas cooficiales. "Tendrá que tener la conformidad de ERC", ha señalado.

El acuerdo con el PNV también ha llegado a última hora tras una mañana de contactos continuos con varios ministerios. El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado un "acuerdo político" por el que Euskadi asume de forma íntegra la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Esa había sido una de sus principales reivindicaciones en las negociaciones con el Ejecutivo. El aviso se ha repetido: "El acuerdo presupuestario total aún está lejos".

Esteban ha llegado a enseñar la enmienda que ya tenían redactada por si no había acuerdo: "Es ésta, estaba preparada". En ese punto se ha quejado de que no basta con que PSOE y Podemos se pongan de acuerdo, sino que en este Congreso tan fragmentado son necesarias otras mayorías más amplias.

7 enmiendas registradas

El próximo 4 de noviembre se votan las enmiendas a la totalidad registradas y necesita más síes que noes. En estos momentos ya están presentadas 7, las del PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, la CUP, Coalición Canaria y Foro de Asturias. UPN no registra veto pero se une al bloque que rechaza los Presupuestos. La suma total es de 173 votos favorables.

Los socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, suman 155 votos, insuficientes para superar la votación. Durante las últimas semanas ha estado negociando con los grupos para amarrar apoyos. Unas reuniones a varias bandas, por una parte con responsables de Hacienda y por otra con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El objetivo es sumar los máximos apoyos posibles además de ERC y PNV, los socios prioritarios. El Gobierno espera contar con Bildu, el PDeCAT, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, el BNG y el PRC.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha confirmado esta misma mañana que no presentaban enmienda para "dar continuidad" a las conversaciones de las últimas semanas que "van por buen camino". Pero también advertía que eso no significa entregar un cheque en blanco. "Que nadie piense que por no presentar una enmienda plenaria el gobierno tiene asegurado nuestro apoyo. El Gobierno tendrá que ganar nuestros votos", señalan los independentistas vascos.