La prohibición de la cena de Navidad del PP rompe la tregua fría entre Ayuso y Casado

Lo del espíritu navideño parece que no va con el Partido Popular, y como familia mal avenida que es, Génova ha decidido que este año no haya celebraciones que valgan, no vaya a ser que los antes amigos Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, terminen arrojándose el cava a la cara en la cena de Navidad. De los nervios porque Ayuso no paraba de brindar con los militantes en saraos repartidos por toda la región y hacer campaña, la dirección del PP ha cortado de raíz, y si primero “recomendaba” cancelar estas celebraciones “por prudencia, responsabilidad y sentido común", ahora el partido en Madrid las ha prohibido expresamente por carta. Un movimiento que los leales a Ayuso consideran que es una maniobra para cortocircuitar la relación de la baronesa con los afiliados madrileños, y evitar más baños de masas.