Tras su "no"a Botella, el PSOE de Madrid dice no saber por qué está en contra de la medalla a Trapiello

En una entrevista en Onda Cero, Hernández considera que el PSOE de Madrid no quería quitar méritos a Trapiello pero considera que "algunas de sus opiniones sobre la Guerra Civil no las comparten". Al ser preguntado sobre cuáles son esas cuestiones, el portavoz socialista no ha sabido responder. "No sé en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello", ha zanjado.