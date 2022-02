El PSOE descarta apoyar al PP para evitar la entrada de Vox en CyL: "No hay cuestion, han elegido ya"

El partido socialista no contempla un eventual apoyo al PP en Castilla y León- una abstención- para que no tenga que apoyarse en Vox para formar Gobierno. La idea de la "gran coalición" ha sido sugerida incluso por algunos socialistas como el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente para facilitar la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco.