El PSOE y ERC se emplazan a seguir negociando para cerrar un acuerdo sobre la ley audiovisual

El PSOE y ERC se han emplazado este miércoles a seguir hablando p ara tratar de cerrar un consenso sobre la ley audiovisual que no ponga en riesgo el pacto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), según informan a Europa Press fuentes socialistas.

Los socialistas tratan de mitigar así el malestar que ha generado en ERC la confirmación de que las plataformas internacionales como Netflix o HBO no estarán obligadas a cumplir con la cuota de un 6% de contenidos en lenguas cooficiales que contempla el proyecto de ley General de Comunicación Audiovisual.

Esa cuota a las grandes productoras -incluidas las mencionadas plataformas internacionales- fue precisamente una de las condiciones que pusieron los independentistas para apoyar los Presupuestos. No obstante, fuentes del Ejecutivo aclararon este martes, tras presentarse la norma, que no se puede aplicar esa cuota a empresas que no tengan su sede en España por el principio de país de origen de la directiva europea.