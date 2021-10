El PSOE se hace la foto de la unidad: González y Zapatero bendicen el liderazgo de Sánchez

Los socialistas saborean el clima de unidad que se vive en el 40º Congreso . "Ya nos hemos pegado bastante , ahora no toca y hay que disfrutarlo", es la sensación que transmite un dirigente del partido y sobrevuela cada conversación. Y la unidad ya tiene su foto: la del abrazo del presidente del Gobierno con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero . La segunda jornada del cónclave ha sido la del reencuentro, Sánchez se reconcilia con el pasado y los históricos dirigentes le dan su bendición como líder del PSOE.

Había expectación por escuchar a Felipe González, el expresidente del Gobierno sigue siendo un referente para muchos socialistas. A Sánchez le ha reclamado que como líder del PSOE "estimule" la libertad de expresarse "críticamente", para poder decir lo que se piensa . "Así se construye un gran partido", señala el exdirigente que ha advertido que no va a cambiar: "Opino si se me preguntan" .

Este sábado le ha ofrecido a Sánchez su experiencia y sus consejos. "El presidente sabe que estoy disponible, que pienso lo que digo y digo lo que pienso, que no interfiero y ni siquiera pretendo que se tenga en cuenta lo que opino", ha afirmado. Ha aprovechado además su intervención para lanzar una puya a Podemos por arremeter contra el régimen del 78: "Yo me siento muy orgulloso de ser de los pocos que quedan del régimen del 78. A mucha honra". Y otra al PP por no cumplir con la Constitución y haber bloqueado la renovación de los órganos constitucionales.