El PSOE niega división en el Gobierno por la guerra en Ucrania y sitúa las diferencias dentro de Podemos

"No hay tema", "no hay asunto". El PSOE intenta atajar las discrepancias abiertas con su socio de Gobierno sobre el envío de armas a Ucrania tras la invasión rusa argumentando que no hay ninguna división en el seno del Ejecutivo. Las diferencias, sostiene, están dentro de Unidas Podemos. Tras la reunión de la Ejecutiva socialista, el portavoz del partido Felipe Sicilia, se ha esforzado en transmitir el mensaje de que el Gobierno es "sólido" y está "está fuerte y estable".