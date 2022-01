El PSOE no excluye "a nadie" para salvar la reforma laboral y augura una negociación hasta el último minuto

El PSOE está convencido de que la reforma laboral , el asunto prioritario ahora mismo para el Gobierno, saldrá adelante a pesar de que las negociaciones se le están poniendo cuesta arriba con los socios del Ejecutivo. ERC y PNV, aliados prioritarios, se mantienen inamovibles en sus posiciones, mientras Ciudadanos ofrece sus votos para que el pacto alcanzado entre empresarios y sindicatos no se toque. Esa es la voluntad tanto de los socialistas como del Gobierno de coalición explicitada este jueves por Adriana Lastra: "Preservar el acuerdo y respetarlo" .

Unidas Podemos no quiere sacarla adelante con Ciudadanos porque considera que puede perjudicar al bloque de izquierdas que forma la mayoría de la investidura, el PSOE no quiere "excluir a nadie" y sostiene que sería "desconcertante e inexplicable" que los grupos parlamentarios no apoyaran una reforma que es "indispensable" para proteger el empleo.