"Asumimos nuestros errores y no haber estado a la altura": el PSM hace autocrítica tras la debacle en Madrid

En un comunicado tras el encuentro mantenido este miércoles, el PSM afirma: "Somos conscientes de que nuestro mensaje y nuestras propuestas no han llegado a la ciudadanía , pero trabajaremos para que, en los dos años que quedan para la próxima cita en las urnas, consigamos que confíen en nuestro proyecto de Comunidad de Madrid y depositen en nuestro partido toda su confianza para conseguirlo.

Además, reconocen no haber "estado a la altura": "Asumimos nuestros errores y no haber estado a la altura de lo que se esperaba de nosotros, pero este es el primer paso para comenzar de nuevo el camino, para conseguir en breve, una Comunidad de tintes progresistas que no deje a nadie en el camino y que apueste por la sociedad del bienestar".