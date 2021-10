El PSOE reniega de Antonio Carmona tras su 'salto' a Iberdrola: "No nos representa"

"Él sabrá lo que hace". "No nos ha gustado" . "Es un militante que hace tiempo que no representa al PSOE" . Con frases de este tipo, tan inequívocas como contundentes, la portavoz del partido, Eva Granados, dejaba sentada cual es la opinión que ha provocado en la ejecutiva que se acababa de reunir este lunes, la incorporación de Carmona al sector eléctrico.

Principalmente las señaladas. Para el PSOE, Carmona es un militante que no representa al partido y menos aún a la dirección actual. "No la ha representado nunca", ha precisado Granados. Tomó la decisión por su cuenta -"Si hubiera consultado le hubiéramos dicho que no"- y en contra del criterio de Ferraz. "No nos ha gustado. No es una buena decisión", insistía la portavoz de la Ejecutiva.