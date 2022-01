El PSOE responde a Podemos: es compatible ser el partido del 'No a la guerra' con participar en la OTAN

La crisis entre Rusia y Ucrania es el último roce entre el PSOE y Unidas Podemos . Los dos socios del Gobierno de coalición exhiben estos días sus diferencias en cómo abordar el conflicto internacional que tiene en vilo al mundo. La catarata de declaraciones de miembros de Podemos, con Pablo Iglesias al frente, incomoda a los socialistas, pero la dirección del partido ha decidido no entrar al choque frontal . El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha optado por trasladar el mensaje oficial: tanto el Gobierno como el partido apuestan por la vía diplomática y por el diálogo para solucionar la crisis.

Hasta siete veces se le ha preguntado a Sicilia en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del partido. Y las siete ha insistido en lo del diálogo y la diplomacia. "Desde el minuto uno" , dice el portavoz, el Gobierno está manteniendo esa posición. Eso sí, ha querido dejar claro ante sus socios de Podemos, que el partido del 'No a la guerra' es el PSOE , el que salió a las calles en 2003 para protestar contra el Gobierno de Aznar por la foto de las Azores y por la invasión de Irak.

Los socialistas subrayan además que fue un presidente del Gobierno del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, el que sacó a las tropas españolas de la guerra "ilegítima" de Irak. En Ferraz no quieren que la bandera del 'No a la guerra', enarbolada estos días por Podemos, se la queden en exclusiva los morados. Para el PSOE, defender ese lema no es "incompatible" con participar en las maniobras de la OTAN en Ucrania.