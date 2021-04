La publicación de los protocolos de uso de las pelotas foam reabre la guerra en los Mossos

Policía como "moneda de cambio"

Los agentes de la policía catalana se quejan de que la actuación les deja " sin herramientas para trabajar ", asegura Viudes y emplaza a la izquierda independentista a que proponga alternativas: "Si hay grupos como la CUP que no quieren que usemos estas balas, que propongan alternativas al departamento de Interior pero que nos dejen hacer nuestro trabajo", ha dicho.

El mayor Josep Lluís Trapero también mostró su disconformidad con la dirección ante la publicación de los protocolos la semana pasada. Él y el resto de la cúpula consideraban que no era el momento porque aún están trabajando en la mejora de protocolos.

La CUP ve la información "insuficiente"

Aun así, la decisión tampoco ha sido bien recibida por los interesados en conocer la información. Los miembros de la CUP se han mostrado indignados al respecto. "Son cuatro líneas para salir del paso", lamentaba el diputado Xavier Pellicer, quien calificaba de "insulto" a los manifestantes que han sido recibidos disparos con pelotas de foam. La CUP sostiene que información compartida no responde al pacto que firmaron con ERC, conforme se aplicaba una moratoria al uso de las pelotas de foam hasta conocerse el protocolo. “No pensamos que se pueda levantar la moratoria del uso del foam porque no es un protocolo, y porque no podemos constatar que se respete”, ha sostenido Pellicer.