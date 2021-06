Puigneró, vicepresident catalán, desconfía de la mesa de diálogo: "No renunciamos a la vía unilateral en dos años"

El vicepresident del Govern de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, no es tan optimista respecto a la mesa de diálogo como el presidente de ERC, Oriol Junqueras , y ha lanzado una advertencia: "No renunciamos a una vía unilateral de aquí a dos años" , ha asegurado este 27 de junio en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Siguiendo el escepticismo propio de su grupo, ha recordado que Junts per Catalunya dará un voto de confianza de dos años a las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez; si finalizado este periodo esa mesa "no ha dado frutos y el Estado la ha bloqueado, se hará un embate democrático" a través de la vía unilateral, algo que no comparten los republicanos pero a lo que se han comprometido para investir a Pere Aragonès.