Qué cambia y qué no cambia con la carta de Junqueras

Lo que cambia

Lo que no cambia

Es una postura compatible con la Constitución del 78, que no es una constitución militante. Describe España como una monarquía parlamentaria en la que todo el pueblo y no sólo una parte es el titular de la soberanía (de ahí lo de indivisible). Un republicano o un independentista pueden defender sus postulados y tratar de llevarlos adelante siempre que no subviertan las leyes para imponerlos.

No define 'adversario' político. Los líderes independentistas no han sido 'perseguidos' por independentistas, sino por saltarse las leyes para conseguir sus propósitos. Y en cuanto a los comportamientos que no deberían ser delictivos, es su opinión. En un estado de derecho los comportamientos delictivos los tipifican los parlamentos elegidos por los ciudadanos y los jueces juzgan si los comportamientos son o no delictivos de acuerdo con las leyes vigentes.